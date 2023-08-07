В Шымкенте два человека сгорели заживо

Пожар в частном жилом доме унес жизни двоих человек. Трагедия произошла в Аль-Фарабийском районе по улице Циалковского, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Как стало известно, на территории частного дома полностью сгорели сарай площадью 60 кв. м., в нем хранились автомобильные жидкости — антифриз, тосол, а также пассажирский Газель.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела двоих человек 1953 и 1985 годов рождения.

«Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что произошло обрушение на площади 100 кв.м.. Пожар локализован в 05-18 и ликвидирован в 06-18. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На тушение пожара были привлечены 31 сотрудников и 7 ед. техники Службы пожаротушения ДЧС г:Шымкент, бригада филиала Центра медицины катастроф», — сообщили в ДЧС Шымкента.