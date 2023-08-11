В Шымкенте из окна выпали двое малышей

Два инцидента произошли в один день 10 августа. В обоих случаях маленькие дети остались без присмотра родителей.

В Управление кризисными ситуациями Департамента по ЧС г. Шымкент 10 августа в 16:35 поступило сообщение от службы скорой помощи «103».

Из окна 4 этажа многоквартирного 5-этажного жилого дома №11 в 17 микрорайоне Аль-Фарабийского района выпала девочка 2022 г. р. и была доставлена в больницу. Состояние тяжелое, госпитализирована в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Департамента полиции.

Сообщение о втором инциденте поступило в 20.35 от службы скорой помощи «103». В микрорайоне Спортивный района Туран из окна 4 этажа многоквартирного 5-этажного жилого дома №4 выпал мальчик 2019 г. р. и был доставлен в больницу. Состояние тяжелое, госпитализирован в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Департамента полиции.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 6 фактов падения детей из окон. Из них двое погибших, 4 ребенка пострадало. Во всех инцидентах малыши оставались без присмотра родителей, сообщает группа по связям с общественностью ДЧС г. Шымкента.

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, не оставляйте без присмотра!