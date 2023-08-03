Водителей с тонированными окнами массово штрафуют в Шымкенте

За прошлый месяц в Шымкенте оштрафовали свыше полтысячи водителей, сообщают в ДП города Шымкента.

Тонированные окна мешают видимости на дорогах и могут стать причиной ДТП. Поэтому, в целях обеспечения безопасности дорожного движения патрульные полицейские несут службу на городских автодорогах круглосуточно.

В отношении нарушителей составлены протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК. По закону управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также имеющими неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, влечет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей.