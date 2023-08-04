Женщину с ребенком сбила патрульная машина в Шымкенте

Инцидент произошел на улице Байтурсынова возле городской онкологии, передает OTYRAR.

Видеозапись в редакцию прислали очевидцы. Они рассказали, что на потерпевших наехали полицейские на патрульной машине. К слову, женщина с ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе.

Как сообщили в управлении здравоохранения, состояние стабильное, потерпевшей женщине 39 лет, у нее закрытая черепно-мозговая травма. 10-летний ребенок получил сотрясение мозга, тупую травму живота и гематому. Они госпитализированы в ГДКБ. В Департаменте полиции Шымкента ситуацию пока никак не прокомментировали.