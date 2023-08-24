Житель Шымкента получил удостоверение в 76 лет

Жизнь без документов и крыши над головой.

В Шымкенте сегодня работает центр где помогают людям попавшим в трудную жизненную ситуацию. Восстановить утерянные документы, обеспечить временным жильем, оказать медицинскую и психологическую помощь — далеко не весь перечень услуг, которые предоставляет городской реабилитационный центр.

Валерий Казанцев на протяжении многих лет жил без документов. Во время степного пожара все нужные бумаги сгорели признается дедушка. Ему сейчас 76 лет, а получил он свое удостоверение только 2 месяца назад. Без подтверждающих лиц документов ему приходилось работать в любой сфере. Сейчас он ухаживает за курами и кроликами.

Валерий Казанцев, житель г. Шымкента:

«Совхозы развалились и никого и ничего нет. Сюда пришел работу искал, без документов работал. А потом уже сюда в организацию».

В учреждении для бездомных третьего мегаполиса проживают 129 человек. В прохладную погоду число жителей центра увеличиваются, говорят специалисты. Бездомным оказывают 7 различных видов соцпомощи.

Нуржан Толегенов, заместитель руководителя по хозяйству КГУ «центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» управления занятости и социальной защиты города Шымкента:

«На данный момент в нашем центре 129 человек. А зимой постояльцев становится больше. Порой, их количество достигает 180 человек. Им идти некуда. Многие работают в селах региона. Для них мы готовим дополнительное постельное белье. Закупаем продукты питания. Готовимся ко всему заранее».

В центре адаптации работают 72 человека. Среди них 6 социальных специалистов, 2 психолога, 2 врача, повара и санитарные работники. Сюда граждане могут прийти и с личным заявлением. Помимо этого сотрудники социального патруля привозят в организацию людей со сложной судьбой.