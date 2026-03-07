Очередникам в Шымкенте вручили ключи от 30 арендных квартир

Реклама
Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата Шымкента

В Шымкенте продолжается реализация мер по обеспечению граждан жильём. В этот раз 30 семей, состоящих в очереди, получили арендные квартиры из коммунального жилищного фонда.

Многоэтажные дома расположены в микрорайонах Асар-2, Тұран и Бозарық.

В церемонии передачи ключей принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.
Поздравив горожан, глава мегаполиса отметил, что новые микрорайоны развиваются комплексно — вместе с жильём создаётся необходимая инфраструктура.

Стоит отметить, квартиры предоставили ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, неполным семьям и с детьми с особыми потребностями, гражданам с инвалидностью, а также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

