Очередникам в Шымкенте вручили ключи от 30 арендных квартир

В Шымкенте продолжается реализация мер по обеспечению граждан жильём. В этот раз 30 семей, состоящих в очереди, получили арендные квартиры из коммунального жилищного фонда.
Многоэтажные дома расположены в микрорайонах Асар-2, Тұран и Бозарық.
В церемонии передачи ключей принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.
Поздравив горожан, глава мегаполиса отметил, что новые микрорайоны развиваются комплексно — вместе с жильём создаётся необходимая инфраструктура.
Стоит отметить, квартиры предоставили ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, неполным семьям и с детьми с особыми потребностями, гражданам с инвалидностью, а также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.