В Казахстане сокращают число потенциальных очередников, оставляя в списке только восемь социально-уязвимых групп.
В Казахстане планируют значительно сократить число категорий получателей бесплатного жилья из государственного жилищного фонда (очередников), сообщает informburo.kz
Соответствующий проект концепции на публичное обсуждение вынесло Министерство по инвестициям и развитию РК.
Из действующих 19 категорий предлагают исключить:
оралманов;
Учитывая, что средний срок ожидания жилища по очереди составляет около 10 лет, статус оралмана за этот период утрачивается, что показывает нецелесообразность включения в очередь, поясняют авторы новой концепции.
военнослужащих и сотрудников специальных госорганов;
Предусмотрен переход военнослужащих на механизм жилищных выплат.
лиц, лишившихся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, а также граждан, единственное жилище которых признано аварийным; Для них предусматривается специальный порядок для обеспечения жилищем.
гослужащих, работников бюджетных организаций и лиц, занимающих государственные выборные должности;
Они имеют стабильную и адекватную зарплату и возможность участия в льготных целевых программах по улучшению жилищных условий.
кандидатов в космонавты и космонавтов;
Имеют право на получение специального государственного пособия. Например, лица, удостоенные почётного звания «Қазақстанның Ғарышкер-Ұшқышы» ежемесячно получают в размере 138,63 МРП (более 280 тысяч тенге).
неполные семьи;
Для того, чтобы встать в очередь на получение коммунального жилья среди молодёжи, отмечаются случаи фиктивных разводов.
пенсионеров по возрасту.
Граждане до достижения пенсионного возраста должны решать свои жилищные вопросы, участвуя в государственных программах, ипотеках.
«Пенсионеры зачастую преднамеренно ухудшают свои жилищные условия, отчуждая пригодное для проживания жилища, планируя получить бесплатное жильё от государства, тем самым порождают иждивенческое настроение среди людей пенсионного возраста», – добавили в Министерстве по инвестициям и развитию.
Таким образом, предлагаются оставить только восемь категорий для получения жилья:
инвалиды и участники ВОВ;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ;
инвалиды I и II групп;
семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний;
многодетные семьи;
семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей (воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка).
Сейчас, по данным МИР РК, число очередников составляет 492 тысячи человек (это в 3,3 раза больше, чем в 2012 году).
Необходимость сократить число претендентов на государственное жильё объясняется тем, что бесплатное жилье должно предоставляться только социально-уязвимым слоям населения и действительно нуждающимся в жилье, так как в условиях рыночной экономики предоставление бесплатных жилищ всем способствует развитию в обществе иждивенческих настроений.
«Возможность предоставления бесплатного жилья нужно оставить только для тех категорий граждан, которые физически не могут накопить средства для его приобретения», – поясняют авторы концепции.