В Казахстане сокращают число потенциальных очередников, оставляя в списке только восемь социально-уязвимых групп.

В Казахстане планируют значительно сократить число категорий получателей бесплатного жилья из государственного жилищного фонда (очередников), сообщает informburo.kz

Соответствующий проект концепции на публичное обсуждение вынесло Министерство по инвестициям и развитию РК.

Из действующих 19 категорий предлагают исключить:

оралманов;

Учитывая, что средний срок ожидания жилища по очереди составляет около 10 лет, статус оралмана за этот период утрачивается, что показывает нецелесообразность включения в очередь, поясняют авторы новой концепции.

военнослужащих и сотрудников специальных госорганов;

Предусмотрен переход военнослужащих на механизм жилищных выплат.

лиц, лишившихся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, а также граждан, единственное жилище которых признано аварийным; Для них предусматривается специальный порядок для обеспечения жилищем.

гослужащих, работников бюджетных организаций и лиц, занимающих государственные выборные должности;

Они имеют стабильную и адекватную зарплату и возможность участия в льготных целевых программах по улучшению жилищных условий.

кандидатов в космонавты и космонавтов;

Имеют право на получение специального государственного пособия. Например, лица, удостоенные почётного звания «Қазақстанның Ғарышкер-Ұшқышы» ежемесячно получают в размере 138,63 МРП (более 280 тысяч тенге).

неполные семьи;

Для того, чтобы встать в очередь на получение коммунального жилья среди молодёжи, отмечаются случаи фиктивных разводов.

пенсионеров по возрасту.

Граждане до достижения пенсионного возраста должны решать свои жилищные вопросы, участвуя в государственных программах, ипотеках.

«Пенсионеры зачастую преднамеренно ухудшают свои жилищные условия, отчуждая пригодное для проживания жилища, планируя получить бесплатное жильё от государства, тем самым порождают иждивенческое настроение среди людей пенсионного возраста», – добавили в Министерстве по инвестициям и развитию.

Таким образом, предлагаются оставить только восемь категорий для получения жилья:

инвалиды и участники ВОВ;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ;

инвалиды I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний;

многодетные семьи;

семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей (воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка).

Сейчас, по данным МИР РК, число очередников составляет 492 тысячи человек (это в 3,3 раза больше, чем в 2012 году).

Необходимость сократить число претендентов на государственное жильё объясняется тем, что бесплатное жилье должно предоставляться только социально-уязвимым слоям населения и действительно нуждающимся в жилье, так как в условиях рыночной экономики предоставление бесплатных жилищ всем способствует развитию в обществе иждивенческих настроений.

«Возможность предоставления бесплатного жилья нужно оставить только для тех категорий граждан, которые физически не могут накопить средства для его приобретения», – поясняют авторы концепции.