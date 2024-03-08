Евгений Яворский: «Чтоб мечты исполнялись не только 8 марта, но и каждый день»

С самым замечательным праздником весны — 8 Марта поздравляет женскую половину Шымкента и всей страны адвокат Евгений Яворский.

Дорогие шымкентцы! Дорогие наши девочки и девушки!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным вашим весенним праздником -8 Марта!

Желаю вам всегда быть любимыми и чтобы, ваши мечты исполнялись не только 8 марта , но и каждый день. Мы с моей любимой супругой едем в Африку на этот прекрасный праздник. Несмотря на это, я не могу вас не поздравить. Будьте счастливы и здоровы!

Ваш Евгений Яворский.