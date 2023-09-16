Безлимитный интернет пообещали учителям из села Аккум после резонансных фото

Интернет скоростью 20Мбит/с и безлимитным трафиком обещали провести для жителей села Аккум Туркестанской области в МЦРИАП.

За работу в министерстве взялись после скандального фото, которое облетело весь Казнет. На нем видно, как учителя с ноутбуками сидят на поле возле трассы. Так они пытаются словить интернет, чтобы выполнить свою работу.

«Вместе с тем министерством разработан национальный проект в области связи «Доступный Интернет». В рамках данного проекта предусмотрено мероприятие по обеспечению более 3 тысяч сел высокоскоростным интернетом по оптоволоконным линиям связи. В их число также входит село Аккум», — также отмечается в сообщении.