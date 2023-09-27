Чтобы чего-то добиться, надо много и упорно трудиться!

Каждое последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают День труда. В Шымкенте в универсальной библиотеке имени Пушкина собрались люди разных профессий, они рассказали молодежи третьего мегаполиса про свой карьерный путь.

Чертежи, ножницы, материал — без этого нехитрого набора для шитья Арман Ермаханов себя не уже не представляет. Интерес к швейному делу у юноши появился благодаря маме. За швейной машинкой мастерица создавала интересные наряды. Заручившись поддержкой близких, Арман поступил на дизайнера. Вместе с мамой они открыли семейный бизнес.

Арман Ермаханов, студент: «Моя мама — швея. С 6-го класса я вижу, как она шьет одежду. В один день я загорелся желанием научится шить. Обучился за короткое время. Летом пошел на курсы. Потом, ближе к 9-му классу, родители предложили поступить в колледж, на специальность дизайнера. Сейчас у нас с мамой дома мини-цех. Принимаем заказы, много довольных клиентов. В основном, шьём толстовки, классические брюки и т.д.».

Айнура Толегенова посвятила швейному ремеслу более 20 лет. Она не только мастер в своём деле, но и преподаватель кройки и шитья в колледже. Говорит, современная учебно-материальная база и упорный труд помогают студентам становится востребованными портными на рынке труда.

Айнур Толегенова, преподаватель специальных дисциплин колледжа легкой промышленности и сервиса: «В наш колледж поступают мальчики и девочки, которые любят швейное дело. Мы помогаем им развиваться, учим строить и читать чертежи, правильно держать ножницы, и, конечно, шить. После обучение, они устраиваются в местные ателье и на швейные фабрики. Кто-то открывает своё дело, шьет на заказ».

Встречу с молодыми специалистами проводят в день труда. Помимо Казахстана, этот праздник отмечают в более ста странах мира. В ряде государств День труда имеет статус государственного.

Наталья Романова, директор городской универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина: «Это один из самых молодых праздников нашего государства — день труда. Жизнь идет, течет все меняется. Труд один из самых связующих для человечество которые будут большим подспорьем каждому из нас. Я хочу заметить, сегодня наше мероприятие в библиотеке Пушкина проходит под руководством управления культуры».

Жизнь ничего не даёт без труда — чтобы чего-то добиться, надо много и упорно трудиться. Об этом ученикам и студентам на личном примере рассказывает старшее поколение.