Новость об отмене выпускного напугало школьников

Новость о возможной отмене выпускного вечера и последнего звонка привела в замешательство шымкентских школьников.

Главный педагог призывает провести праздник без демонстрации роскоши, нарядов и застолий. Своим мнением Жанат Тажиева поделилась в социальных сетях. После чего выпускники создали инстаграм аккаунт и выразили в нем своё недовольство.

Аяла Тастанбек в этом году оканчивает школу. Выпускница говорит, что одноклассники сейчас во всю готовятся к последнему звонку. В их программе песни, танцы, флешмобы. Репетиции у ребят проходят практически каждый день.

Аяла Тастанбек, выпускница г. Шымкента:

«Мы уже готовимся к последнему звонку. Подготовили вальс и песню, записались на макияж и укладку. Если говорить об отмене последнего звонка, то нам конечно хочется, чтобы он прошел. Мы 11 лет учились, хочется запомнить свои школьные годы и отпраздновать. Для меня и моих друзей окончание школы очень важный момент. Но гулянки после торжественной линейки, я не поддерживаю».

Большинство родителей поддержали предложение главного педагога Шымкента в части проведения пышных банкетов. Обеспокоенные мамы рассказывают, что выпускные вечера порой заканчиваются небезопасно. Почувствовав вкус взрослой жизни, многие устраивают беспредел на дорогах и перебирают со спиртным. Недовольны родители и большими тратами на торжество.

«Я думаю вот эти торжества все таки нужно отменить. Потому что выпусники устраивают гулянки, гонки и кортежи. Потом случается ДТП, сколько школьников так погибли. Я лично поддерживаю мнение Жанат Тажиевой», «У всех разное финансовое состояние, не каждый может отдать по 40-50 тысяч на эти торжества. Некоторые берут кредиты, влезают в долги. Раньше такого не было. Лучше праздновать вместе с родителями. Например, поехать на природу и хорошо провести время»,— говорят жители Шымкента.

Жанат Тажиева поспешила успокоить выпускников, мол последний звонок в школе никто отменять не собирается. И напомнила, что цель – не демонстрация роскоши, нарядов и обильных застолий, а встреча на теплой душевной волне, которая запомнится выпускникам, учителям и родителям как трогательное, душевное, хорошо организованное событие.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«Если открыть социальные сети во время последнего звонка, то можно заметить как он проходит. Из года в год какие-то несчастные случаи происходят. Поэтому, в скором времени появится рекомендация из министерства просвещения. В этом году впервые учебный год закончится 31 мая, а не 25-го, как было ранее. Пост который я опубликовала в социальных сетях, исключительно моё личное мнение. Я считаю, что празднований во время последнего звонка лучше избежать. Я хочу, чтобы дети поняли, что у них наступает взрослая жизнь».

Главный педагог Шымкента напомнила, что 31-го мая, совместно с правоохранителями, будет организован традиционный рейд.