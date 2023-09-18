Хотел приобрести Тайоту?: Мухтар Коканбаев предстал перед судом

В городской уголовный суд Шымкента поступило дело известного чиновника. Мухтара Коканбаева обвиняют в получении взятки от предпринимателя, передает OTYRAR.

Резонансный судебный процесс начался в Шымкенте. На скамье подсудимых — экс-главный транспортник мегаполиса. Мухтар Коканбаев согласился на освещение судебного процесса с одним условием — не показывать его лицо. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки от перевозчика. По версии следствия, Коканбаев получил 13 миллионов тенге от предпринимателя за субсидирование перевозок.

Обвинительный акт прокурор зачитывает около пяти минут. По данным надзорного органа, Коканбаев требовал от руководства компании T-BUS внушительную сумму. Гособвинитель утверждает: бывший главный транспортник Шымкента хотел приобрести новый автомобиль для себя. Представители частной компании пошли на сделку с Коканбаевым и оставили деньги у него дома. После чего, перевозчик, который сам дал взятку, решил заявить о правонарушении в антикор.

Токтарбек Толбасиев, старший прокурор управления прокуратуры г. Шымкента:

«Являясь руководителем управления транспорта, 13 июня во время отпуска в Алматы, Коканбаев решил использовать свою должность в корыстных целях. Около трёх часов дня, Коканбаев встречается на пересечении улиц Саина и Райымбека с представителем компании T-BUS — Амреевым. Коканбаев понимая, что Амреев зависит от него, обещал за 13 млн тенге каждый месяц предоставлять перевозчику субсидии беспрепятственно. За эту сумму Коканбаев хотел приобрести себе toyota camry. Амреев, понимая, что зависит от Коканбаева, попросил коллегу Камбарова оставить возле квартиры Коканбаева 13 млн тенге в черном пакете. В это время Коканбаев, как раз вернулся домой и взял деньги. Эти деньги во время обыска были обнаружены в доме Коканбаева».

В качестве свидетеля на судебный процесс пригласили главного специалиста отдела управления транспорта. Самата Нуржанова допрашивает и гособвинитель, и сторона защиты Коканбаева. Всех интересует вопрос: как проходит процедура заключения договора с частной компанией. Свидетель отвечал на вопросы неуверенно и скованно.

Пострадавшая сторона вместе с адвокатом на судебный процесс опоздали. Они зашли в зал суда в тот момент, когда свидетеля уже допрашивали.

Мухтар Коканбаев не согласен с обвинениями, он полностью отрицает свою вину. В суде его защищают 4 адвоката. При этом экс-главный транспортник Шымкента находится под подпиской о невыезде, в суд он приезжает из дома. Громкий судебный процесс в Шымкенте продолжается.