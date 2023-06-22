Глава управления акимата Шымкента задержан по подозрению в коррупции

Руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента задержали по подозрению в коррупции.

Мухтара Коканбаева подозревают в получении взятки в размере 13 миллионов тенге, передает OTYRAR. Эту сумму главный транспортник якобы получил от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам.

Сейчас Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование по данному факту. Мухтар Коканбаев заключен под стражу на 2 месяца.

«Досудебное расследование продолжается, иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — говорится в сообщении Антикора.

Напомним, руководителем управления транспорта и пассажирских перевозок Мухтар Коканбаев был назначен всего 4 месяца назад.