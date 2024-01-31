Мухтара Коканбаева осудили на 3,5 года

На 3,5 года осудили экс-руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, передает OTYRAR.

Напомним, суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикоррупционной службой при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

«Судебная коллегия по уголовным делам суда г.Шымкент признала экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Шымкент Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями»,- сказано в официальном сообщении на странице в Facebook Даурена Ерғарина.