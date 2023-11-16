Оправдать или посадить: громкий судебный процесс близится к концу в Шымкенте

В Шымкенте подходит к концу резонансный судебный процесс. На скамье подсудимых — бывший руководитель управления транспорта, передает OTYRAR.

Освещать процесс журналистам разрешили с одним условием — не показывать лица подсудимого и не разглашать его анкетные данные. Экс-высокопоставленного чиновника обвиняли в получении взятки от предпринимателя в размере 13 млн тенге. По материалам дела, за эту сумму он хотел приобрести автомобиль.

Однако, статью переквалифицировали на «Злоупотребление должностными полномочиями». В итоге на прениях гособвинитель запросил для бывшего главного транспортника Шымкента два года колонии минимальной безопасности.

«Подсудимый Коканбаев не согласен с обвинениями и не признает свою вину. Несмотря на его слова, во время судебных разбирательств вина подсудимого была доказана. Прошу признать виновным подсудимого Коканбаева Мухтара по 361-ой статье, запретить занимать должность судьи, руководящие должности на государственной службе, национальном банке, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе пожизненно и назначить ему два года колонии минимальной безопасности. Прошу также при вынесении приговора засчитать проведенный подсудимым под стражей 1 день как 2 дня»,- говорит Токтарбек Толбасиев старший прокурор управления прокуратуры г. Шымкента.

Сразу четыре адвоката подсудимого с решением надзорного органа не согласны. Они настаивают на том, чтобы бывшего главного транспортника Шымкента оправдали.

«Мы не можем согласиться с прением государственного обвинителя. Потому что, мы считаем это необоснованным»,- заявил адвокат подсудимого.

В кресле руководителя управления транспорта Шымкента Коканбаев просидел всего 4 месяца. Приговор по резонансному делу огласят завтра.