Готовность к чрезвычайным ситуациям проверили на ТОО ПКОП

В Шымкенте командно-штабные учения «Жер-2023» прошли и на стратегическом объекте ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

В ходе учений были отработаны действия руководящего состава и сотрудников при землетрясении.

Получив сигнал «Внимание всем», диспетчер нефтеперабатывающего завода производит оповещение работников по системе «Гермес». Сотрудники, находящиеся в заводоуправлении, организованно, не создавая паники, покидают рабочие места.

По плану учений «Жер-2023», старшие группы, проводят перекличку сотрудников: одного работника после эвакуации — недосчитались. Газоспасательному отряду отдают команду — найти пострадавшего и отдать в руки медиков. Остальных сотрудников собирают в сборно-эвакуационном пункте.

Вследствие произошедших толчков, происходит короткое замыкание электропроводки. На пульт диспетчера поступает сигнал о задымлении с последующим возгоранием. Наготове — пожарные автоцистерны.

Мухамеджан Аблаев, директор Департамента охраны труда, безопасности и экологии ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«Согласно плану учений «Жер-2023″ в «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провели тренировочные учения, всё прошло слаженно, без нареканий».

В ходе учений были привлечены штатные формирования: газоспасательный отряд, медпункт на базе ТОО «Медикер-ПМ», пожарная часть и охрана общественного порядка.