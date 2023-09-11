Кадровый голод на промышленных предприятиях Шымкента. Работодатели, в основном, жалуются на нехватку технических специалистов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Вопрос пытаются решить за счёт дуального обучения. Кафедры открывают прямо на производствах. Автоматизация процесса и установка роботизированных станков дали результат, но нужны люди, умеющие обслуживать эту современную технику.

23-летний Нурали Абдикерим – инженер-электроэнергетик. Год назад он окончил университет и сразу получил заманчивое предложение от работодателя. Сейчас молодой специалист работает на единственном в Средней Азии заводе, где выпускают силовые высоковольтные трансформаторы.

«Когда я получил диплом, сами работодатели этого предприятия звали меня. Предлагали хорошую зарплату», — говорит Нурали Абдикерим инженер-электроэнергетик.

По словам Нурали, не все его одногруппники пошли работать по специальности. Больше тех, кто отдал предпочтение не синему, а белому воротничку. Поэтому с учетом ситуации на рынке труда, многие производства стали внедрять собственные учебные программы.

«В течение 5 лет, у нас не хватало специалистов, именно по этим направлениям. Поэтому взяли ответственность, и в данный момент мы готовим для себя специалистов. Открывали совместно с университетом кафедру электроэнергетики», — говорит Омар Асанов, председатель правления компании.

Дуальное обучение — когда студент проводит большую часть не в аудитории, а на заводе — показало эффективность, констатируют на производстве. Многие вакансии стали закрываться. Но потребность в высококвалифицированных кадрах всё равно есть.

«С производства люди к нам приходят и говорят, что на рынке самые востребованные специальности – это технические. Это и металлургические и IT- специальности, которые действительно нам нужны. Президент в своем Послание обратил внимание на цифровое государство», — говорит Дария Кожамжарова, ректор университета в г. Шымкенте.

Промышленные гиганты всё чаще стали уходить от традиционного к инновационному. Обычные станки заменяют роботами, и почти весь процесс автоматизируют. Это помогает не только решить кадровый вопрос, но и победить конкурентов и увеличить прибыль, говорят бизнесмены. Но нужны специалисты, которые будут обслуживать современную технику. Особое внимание в Казахстане уделят подготовке специалистов для IT-сферы. Об этом заявил Президент страны, выступая с Посланием. Как минимум три известных вуза должны заняться обучением кадров и проведением исследований в этой области. Новая задача Правительства – довести экспорт IT-услуг до 1-го миллиарда долларов к 2026 году.