Кадровый голод в медицине: 2,5 тысячи специалистов уехали из Казахстана

За последние десять лет из Казахстана уехало почти 10 тысяч медицинских работников. В последние годы отток сократился: если в 2020 году страну покинули 760 специалистов, то в прошлом году 280.

При этом страна ощущает дефицит медиков. По итогам прошлого года в государственном секторе недостало около 3,5 тысяч штатных единиц. Среди них терапевты, педиатры, онкологи, кардиологи, неврологи и другие. Эксперты отмечают, что нагрузка на медработников остаётся высокой, а зарплаты не покрывают тяжелый труд.

«Есть инфляция, есть падение покупательской способности, и по факту те зарплаты, которые были заявлены через 5 лет, у вас у всех будет 500 тысяч средняя зарплата, то они сейчас никого не впечатляют. Сейчас 500 тысяч зарплата – это такое что-то около минимума, на котором можно хоть как-то прожить, если, конечно, нет детей в семье. Вопрос заработной платы, которая позволила бы достойно существовать, он вынуждает людей идти на совместительство«, — говорит Али Нургожаев, эксперт финансирования здравоохранения.

Специалисты говорят, профессия медработник по прежнему остается опасной. А последствия за медицинские ошибки, грозными, даже если они совершены непреднамеренно.

«В Германии это невозможно, то есть, за врачебную ошибку никакого преследования не будет, и даже административного. Ну разберутся, выяснят причину. В этом плане у нас тоже законодательство как-то улучшается, и защита врача улучшается. Хотя, вы знаете, были случаи избиения врача и даже убийства, пока не вмешался глава государства», — говорит Вячеслав Локшин, эксперт в здравоохранении.

Поэтому жля многих врачей профессия становится возможностью переезда за границу и обеспечения достойного уровня жизни. Эксперты приводят в пример клиники Западной Европы, где значительная часть персонала мигранты.

«Мы, коллеги, обычно поддерживаем связи. У меня лично однокурсников тоже очень много, которые работают в Израиле, в Германии. Мы с ними при каких-то сложных ситуациях поддерживаем связи, и они действительно подсказывают нам, как, что, какие моменты. Это комплиментация2, — Каиргали Конеев, общественный деятель.

Эксперты говорят, главная ценность здравоохранения это не здания и оборудование, а люди, которые в нём работают. И именно материальная и моральная мотивация поможет удержать кадры.