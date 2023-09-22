Какие сферы подвержены коррупции в Шымкенте

В Шымкенте выявили сферы, где высока вероятность коррупционных правонарушений.

В центре внимания: департамент полиции, горздрав, образование, сфера земельных отношений, жилья, соцобеспечения, госзакупок и строительства. Инструментом оценки стали опросы жителей, бизнеса, анализ и следственная практика.

Во время анализа сотрудники антикора выявили, что в Шымкенте на протяжении 10 лет не разрабатывался градостроительный регламент. При разработке или корректировке проектов, в управлении земельных отношений не учитывают фактическое зонирование земельных участков. Борцы с коррупцией заметили, что сотрудники акимата на основании протокольных поручений, на свое усмотрение, без согласования, разрабатывали план детальной планировки. Хотя по закону, он должен соответствовать генплану.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«По сути генеральный план города Шымкент – это документ, который формально отражает градостроительный проект комплексного планирования развития и застройки города. Из-за отсутствия градостроительных регламентов, ПДП разрабатываются по усмотрению должностных лиц акимата, на основании протокольных поручений. ПДП корректируются в угоду заинтересованных сторон, где раньше была больница или парк, появляются МЖК, либо коммерческие объекты. Для этого используется закрепленное законом право акимата вносить до двух раз в год изменения и дополнения в утвержденный ПДП».

Нарушения также выявили в управлении строительства. Застройка многоэтажных жилых комплексов велась без разрешительных документов и техусловий, на землях, находившихся в государственной собственности.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Предоставление земельного участка для строительства объектов осуществляется вместе с АПЗ, техническими условиями и топографической съемкой. Тогда как, нередко АПЗ выдаются без техусловий, а в отдельных случаях стройка может проводится вообще без разрешительных документов. Например, застройщик 28 декабря получает АПЗ на проектирование и строительство пятиэтажек и направляет в акимат уведомление о начале строительства. Однако, ранее 15 декабря им уже проданы все квартиры в жилой фонд акимата. В жилищах отсутствовали газ и вода».

Говорили на брифинге и о коррупционных рисках в управлении образования. С начала проверки, на сотрудников гороно заведели больше 20 уголовных дел. Под преследование попадают — специалисты управления, директора школ, и бухгалтеры.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Касаемо образования, у нас возбуждены 23 уголовных дела. Часть уголовных дела вступили в силу. Насколько мне известно 5 человек осуждены. Четыре уголовных дела у нас находятся под следствием».

В антикоре продолжается проверка расходования двухсот миллиардов бюджетных тенге, выделенных в прошлом году управлению образования. Специалисты выясняют, насколько законно были освоены бюджетные деньги. Под уголовное преследование попали ряд должностных лиц гороно. Среди них — главный специалист: ее подозревают в получении взяток от восьмисот тысяч тенге на системной основе. По данным антикора, госслужащая якобы брала деньги от руководителей детских садов за положительное решение по их проверке.