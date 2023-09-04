Казахстанки получают зарплату ниже чем мужчины

Казахстанки получают зарплаты ниже чем казахстанцы. Гендерный дисбаланс с оплате труда подсчитали на основе базы данных бюро национальной статистики.

Мужчины в прошлом году в среднем получали 355 тысяч тенге, женщины — 265 тысяч. Разница в заработных платах составила весомые 33,7%. Но есть регионы где разрыв в оплате труда больше. Так, в Мангистауской области зарплаты мужчин превышали зарплаты женщин в 2 раза, в Атырауской — на 85%, в Улытауской — на 68%. Жетысуская область — единственный регион, где отмечалась разница в пользу женщин.

При этом по данным аналитиков, в прошлом году среднемесячная заработная плата в Казахстане составляла порядка 309 тысяч тенге. Правда, экономисты с этим не согласны. Марат Абдурахманов говорит, специалисты бюро нацэкономики берут для анализа всего около 4 миллионов работающего населения, тогда как трудоспособных граждан больше 10 миллионов. Среднеарифметическая зарплата по стране, говорит экономист, составляет около 90 тысяч тенге. Нужно менять систему подсчета средней зарплаты. А с гендерным дисбалансом в оплате труда помогут справиться независимые профсоюзы.

«Во всех странах мира закреплен порог разницы заработной платы и для этого существуют профсоюзы. Сейчас даже лига профсоюзов в Казахстане финансируется из госбюджета , это нонсенс вообще, она должна финансироваться за счет взносов работников. Из-за этого все вот эти несостыковки заработной платы по отраслям», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Общественники говорят, такой дисбаланс в оплате труда — дискриминация, которую нужно искоренять. Ведь судить нужно не по гендерному признаку, а по квалификации и опыту работника. По пока говорить о равенстве сложно, ведь даже законотворцы в стране в основном мужчины.

«В правительстве у нас мало женщин, всего 2 министра женщины и также мало женщин в политике, если говорить в мажилисе 98 депутатов из них всего лишь 18 женщин а в сенате из 50 сенаторов 11 женщин. Думаю что пришло время не ограничивать женщин», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Почему мужчины получают больше, если женщины трудятся с ними наравне? Возможно это идет со времен когда женщины чаще были домохозяйками, а мужчины добытчиками. Но, времена меняются, женщины все чаще занимают руководящие должности, успешно ведут бизнес и вполне может быть что статистика уже через несколько лет будет говорить обратное.