Женщины тратят на домашнюю работу в два раза больше времени

Аналитики изучили, как казахстанцы распределяют своё время между работой, отдыхом и домашними делами. Выяснилось: мужчины работают на час больше женщин, а вот на сон и питание оба пола тратят одинаково. Главные различия в быту.

В будни мужчины занимаются домом и детьми до 50 минут, женщины более 2 часов. В выходные разрыв ещё больше. Эксперты подчёркивают: многие женщины фактически работают на сначала на работе, а потом и дома. И имеют намного меньше свободного времени, нежели мужчины.

Айгерим Кусайынкызы, гендерная исследовательница: «Эти привычки были образованы еще с аграрных времен, но сейчас у нас инновационно-индустриальное общество, что означает — у нас мужчины и женщины на рынке труда работают по равным правам. Если я получаю те же работы, почему у меня, женщины, которая родилась в казахстанской патриархальной семье должно быть меньше свободного времени на саморазвитие, просто из-а того что я родилась женщиной?».

Активистки поднимают вопрос о равенстве возможностей женщин. Некоторые казахстанки, несмотря на наличие высшего образования и навыков, вынуждены оставаться дома, чтобы справляться с бытом и уходом за детьми.

Тогжан Кожанова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Очень важно, чтобы женщина могла развиваться, из-за того, что женщина занимается домом и детьми, она чаще остаётся дома с дипломами двумя-тремя на руках. Вопрос, зачем мы тогда тратим столько денег из бюджета на воспитание женщин и обучение девушек? Когда мы их оставляем дома! Молодец, получила диплом — сиди дома воспитывай детей?!».

При этом психологи подчёркивают: гендерные роли формируются с раннего детства и в дальнейшем влияют на всю структуру семейных отношений.

«Когда многие говорят, что ребенка можно воспитать, ему что-то навязать — это ошибочное мнение, обычно ребенок делает то, что он видит. Сколько бы вы не говорили, что ты должен маме помогать, ребенок не будет этого делать, если это мужчина, например, говорит и сам этого не делает», — констатирует педагог-психолог Акнур Мажитова.

Женщины нередко сталкиваются с усталостью, переутомлением и нехваткой свободного времени, что может привести к выгоранию и хроническому стрессу. При этом эксперты с сожалением отмечают что вопрос гендерного равенства и равного распределения домашних обязанностей сейчас не стоит в числе первых, важнее проблема безопасности женщин.