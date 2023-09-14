Миллионные кредиты на бывших коллег оформил житель Шымкента

Полицейские Аль-Фарабийского района зарегистрировали уголовное дело по статье “Мошенничество” по заявлению местной жительницы.

Женщина сообщила, что знакомый, попросив на время мобильник, оформил на ее имя онлайн-кредиты в размере 3,5 млн тенге. А о долге она узнала, когда поступило уведомление о платеже. Со слов горожанки, они вместе со злоумышленником ранее работали по найму в частном секторе. Принятыми мерами оперативники задержали и доставили в управление полиции 33-летнего подозреваемого.

В ходе досудебного расследования установлена причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям. Мужчина злоупотребил доверием еще троих бывших коллег. Используя их смартфоны, аферист взял займы на общую сумму свыше 5 млн тенге. Следователи отмечают, что число потерпевших ущерб от его мошеннических действий может возрасти.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.