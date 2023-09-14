Министр МВД посетил Туркестанскую область с рабочим визитом

Во время своего визита глава МВД Ержан Саденов вместе с Дарханом Сатыбалды посетил полицейский пункт нового типа, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

Объект построен в микрорайоне Отрар с населением свыше 38 тысяч человек. Он полностью оснащен камерами видеонаблюдения. Камеры с прилегающих территорий также выведены в данный пункт, что позволит вести круглосуточный контроль безопасности и правопорядка.

В новом полицейском пункте создали необходимые условия для службы. Есть ресепшен, где принимают человека, имеется современное оборудование, кабинет для приема граждан, конференцзал, комната матери и ребенка.

Всего на участке несут службу 10 полицейских, в том числе участковый инспектор, инспектор по делам несовершеннолетних, сотрудники миграционной и пробационной служб.