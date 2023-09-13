На дорогах страны стали чаще гибнуть дети

Больше 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло за 8 месяцев на дорогах страны.

Больше всего аварий зарегистрировали в Алматы, Алматинской и Жамбылской области. Полицейские бьют тревогу. На дорогах стали чаще гибнуть дети.

Количество ДТП выросло в 10 регионах страны. С начала года на дорогах республики пострадали почти 12 тысяч человек. Чаще это мужчины. За этот период в авариях погибли 1.5 тысячи человек. Из них тысяча мужчин, 433 женщины и 189 несовершеннолетних, причем детей почти на четверть больше чем в прошлом году.

Все потому что не все родители перевозят детей по правилам. До 12 лет ребенок должен находиться в автокресле или быть пристегнутым специальными ремнями безопасности, соответствующими его возрасту. При этом отследить, нарушается ли это правило сложно. Задние стекла чаще всего покрываются тонировкой, и заметить непристегнутого ребенка сложно.

«Остановить машину и проверить есть ли там ребенок законодательно затруднено потому что без причины остановка полицией запрещена. Надо призвать полицию чтобы она работала больше, ужесточить в этом направлении ее деятельность», — говорит Арсен Шакуов руководитель ассоциации «Безопасное дорожное движение».

В министерстве внутренних дел говорят, у казахстанцев довольно низкая транспортная дисциплина. За 8 месяцев этого года на дорогах страны было выявлено 7 миллионов нарушителей. 15 тысяч из них были пьяными за рулем, 9 тысяч автолюбителей лишили прав. И это несмотря на то что в стране установлены больше 19 тысяч камер «Сергек».

«Основные проблемы нам конечно приносят загородные дороги, основным видом нарушения на них является выезд на полосу встречного движения и в результате этого столкновения транспортных средств. А таких ДТП присутствуют и пострадавшие и погибшие люди», — говорит Мурат Иманбаев,начальник управления дорожной безопасности КАМ МВД РК.

Кроме того, водители превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования и многое другое. Автоэксперты говорят, чтобы снизить детскую смертность родителей нужно привлекать к административной, а при повторном нарушении и к уголовной по статье «Оставление ребенка в опасности». Ведь автомобиль это зона повышенной опасности и даже если родитель водит по правилам, другие участники дорожного движения могут быть нарушителями.