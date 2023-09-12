Наводить порядок в стране надо всем обществом, а не уповать только на полицейских

«Я преклоняю голову перед ратным трудом полицейских, который я узнал, находясь в их среде…»

Заутбек ТУРИСБЕКОВ

Двадцать лет назад 12 сентября 2003 года Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева я был назначен – впервые в истории казахстанской полиции – первым гражданским министром внутренних дел. Как я понял позднее, для сотрудников МВД это было шоком. К руководству пришел «пиджак» (так называют гражданских в системе МВД и Минобороны), что он может предложить?

Конечно, к тому времени за моей спиной был определенный опыт сотрудничества с полицией на районном, областном и республиканском уровнях. В советские времена я 14 лет руководил районом, затем пять с половиной лет работал руководителем области, трудился заместителем руководителя Администрации Президента, возглавлял Агентство по делам госслужбы. Понимал, что легко не будет и осознавал, с какими сложностями мне предстоит встретиться.

Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев при назначении поставил четкую задачу: провести кардинальную реформу в МВД, особое внимание уделить усилению доверия населения к этому ведомству, так как, по его мнению, от отношения населения к полиции очень сильно зависит отношение к государственной власти в целом. Таким образом, решение Президента о назначении на должность министра человека не из полицейской среды носило исключительно политический характер.

Я возглавил МВД после Каирбека Шошановича Сулейменова, профессионала, специалиста высокого уровня. Вся его карьера прошла в основном в МВД, где он прошел путь от начальника РОВД до министра МВД. Генерал-полковнику, Халық қаһарманы Каирбеку Сулейменову достались тяжелые 90-е. Разгул преступности в странах СНГ после развала СССР. Там было не до реформ. Страну надо было спасать. Моя же главная задача состояла в том, чтобы взглянуть на работу МВД с гражданской позиции, глазами рядового казахстанца.

Полагаю, что нам это удалось.

За два года при непосредственной поддержке Главы государства, который одобрил все мои инициативы, была проведена определенная работа по реформе казахстанской полиции, положительное влияние которой, на мой взгляд, чувствуется до сих пор.

В МВД я никого не менял и работал с действующими кадрами, среди которых было много профессионалов. Были только ротации и перемещения по карьерному росту. К реформированию системы я подключил креативных специалистов МВД, прежде всего своих заместителей – Владимира Курбатова, Алика Шпекбаева, Кожамурата Ускимбаева, руководителя ЦКБООП Армана Джалмуханбетова, начальников ГУВД города Алма-Аты Молдияра Оразалиева, ДВД Актюбинской области Мараткали Нукенова, департамента собственной безопасности Саяна Ахметжанова, начальника Академии МВД РК Джана Кенжетаева, руководителей областных ДВД и служб центрального аппарата МВД РК.

Не секрет, что многие наши нововведения тех лет активно внедрялись в работу правоохранительных органах в странах СНГ. Министр внутренних дел России Рашид Гумарович Нургалиев приезжал в Казахстан с большой делегацией изучать наш опыт. Они посетили Костанайскую область, где начальником ДВД области тогда был Мейирхан Жаманбаев, и были приятно удивлены новизной, масштабом и темпом проводимых реформ.

Прилетал на три дня изучать наш опыт и гражданский министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Позже, выступая в Москве на совещании министров внутренних дел стран СНГ, он сказал: «Чем здесь сидеть и совещаться, лучше давайте слетаем в Казахстан и изучим их опыт реформирования системы МВД. Министр Казахстана занимается реальными делами. Я это видел своими глазами». Эта позитивная оценка нашей работы коллег по СНГ еще больше укрепила во мне веру в правильности проводимых реформ.

Дважды прилетал знакомиться с нашей работой гражданский министр общественной безопасности Китая Чжоу Юнкан. Мы с ним подружились. Он оказал министерству значительную материально-техническую помощь. Во время ответного визита официальная делегация МВД Казахстана две недели изучала опыт работы китайских коллег. Продуктивным было изучение передового опыта работы полиции Франции. Я встречался в Париже с министром внутренних дел Франции Николя Саркози. В городе Лионе мы изучали опыт работы Интерпола. Кстати, 7 сентября этого года он отметил свое 100-летие со дня учреждения. Интерпол – это международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.

У нас завязались деловые отношения с генеральным секретарем Интерпола Рональдом Ноублом. Кстати, он бывший прокурор Нью-Йорка, первый американец-руководитель Интерпола за всю историю этой организации, избранный в 2005 году. Позже с Рональдом Ноублом я общался по работе в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Украине. Работая в МВД, я отправлял своих заместителей изучать опыт работы правоохранительных органов Сингапура, Гонконга, Малайзии, Южной Кореи и ряда европейских стран.

Реформирование мы начали с налаживания учета и регистрации совершенных преступлений в стране. На одном из первых совещаний я дал установку на полную регистрацию заявлений граждан. Согласно существовавшей ранее практике в МВД был жесткий спрос за процент раскрываемости всех преступлений. Это был главный критерий в оценке деятельности любого подразделения МВД. Чтобы искусственно повысить процент раскрываемости, полицейские уклонялись от регистрации нераскрытых преступлений.

Когда пострадавшие обращались с заявлениями, полицейские делали все возможное, чтобы их не регистрировать. Представьте, у вас украли корову, вы приходите с заявлением в полицию в надежде на то, что вор будет найден, а имущество возвращено. Вам же отказывают в регистрации и еще упрекают за то, что нужно было лучше следить за своей коровой. Еще хуже, когда скрывались тяжкие преступления. И таких случаев было немало. После подобного отказа ни о каких уважении и доверии к полиции речи быть не могло.

Другой вариант, когда ваше заявление регистрировали и предпринимали все меры к раскрытию преступления. Даже если его не раскрыли, то у вас это не вызывает такой агрессии, как в первом случае. Усиление учетно-регистрационной дисциплины привело к увеличению регистрации преступлений за год на 27%. У руководства отдельных подразделений это вызвало негативную реакцию, нарушился шаблон, по которому они работали десятилетиями. В то же время у рядовых работников уголовного розыска наши реформы вызвали широкую поддержку, одобрение и удовлетворение. Им не надо было больше укрывать преступления и нарушать закон, к которому их склоняли руководители для улучшения показателей оперативно-служебной деятельности и создания мнимого благополучия.

В статистическом отчете рост преступности за год вырос на 27%, а по сути, полиция стала на 27% честнее перед своим народом. Одновременно шел активный поиск новых критериев оценки деятельности подразделений полиции.

При этом оставался жесткий контроль за раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступлений. Их раскрываемость была на уровне 80%, это хороший результат. Мы восстановили ЦКБООП (Центр координации борьбы с особо опасными преступлениями), который боролся с организованной преступностью, бандитизмом, противодействием терроризму и экстремизму. Возглавил его неординарный, незашоренный, мыслящий по-новому руководитель Арман Джалмаганбетов. Департамент собственной безопасности возглавил отслуживший в рядах Советской армии, работник прокуратуры Саян Ахметжанов. Он к нам пришел из канцелярии премьер-министра. Принципиальный, чистоплотный, грамотный руководитель.

В департамент были набраны такие же принципиальные сотрудники полиции. Саян Кылышевич провел большую работу по выявлению нерадивых и склонных к коррупции сотрудников. Мы разработали и внедрили три специальные программы по противодействию наиболее распространенным и актуальным преступлениям того времени, в том числе кражам из квартир, скота, сотовых телефонов. Они составляли более половины всех регистрируемых в стране преступлений. Программа противодействия квартирным кражам предусматривала установку в многоэтажных домах металлических дверей с кодом, зарешечивание окон первых этажей, внедрение института консьержей в холлах многоэтажек.

В квартирных кражах преступники часто пользовались беспечностью и халатностью хозяев. Поэтому в качестве эксперимента мы создали в микрорайонах несколько платных служб хранения огнестрельного оружия, денег и драгоценностей жителей на период их длительного отсутствия в квартирах. Например, когда они уезжали в отпуск.

Программа противодействия кражам скота предусматривала полную регистрацию домашнего скота, таврение лошадей и биркование крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Вся информация по домашнему скоту заносилась в базу данных участковых инспекторов полиции. Это позволяло оперативно принимать меры в случаях кражи. В те годы массово воровали сотовые телефоны и переправляли их в сопредельные страны. На Совете министров стран СНГ по нашей инициативе приняли программу совместного взаимодействия по раскрытию этих преступлений.

Серьезные реформы были проведены в службе участковых инспекторов полиции, где имелось много недостатков, комплектовалась служба по остаточному принципу. В то же время эта фигура ближе всех находилась к людям, успешная работа участкового инспектора напрямую влияла на раскрытие преступлений и расследование, состояние охраны общественного порядка, соблюдение дорожной дисциплины и миграционного законодательства. По существу, участковый инспектор стоял на острие всех служб МВД.

Условно я их называл «мини-министрами», если у них был порядок, значит, порядок был во всем министерстве. Общественное мнение о полиции в основном формируют именно они. Был реально поднят статус этой службы. Мы определили по стране 5 500 участков с оптимальной нагрузкой на участкового инспектора. Ввели дополнительно 3 500 должностей помощников участковых, чтобы они работали в паре, как американские шерифы. За счет бюджета МВД в три раза подняли зарплату. Далее внесли изменения в Указ Президента по единой системе оплаты труда, тем самым узаконив достаточно высокую зарплату участковых инспекторов. Обеспечили их автотранспортом, квартирами с условием дальнейшей их передачи в собственность после 10-летней добросовестной службы, обеспечили всем необходимым вплоть до компьютеров.

Служба участкового инспектора стала привлекательной. Часть работников полиции, в том числе из центрального аппарата МВД, ушли служить участковыми инспекторами. Эти меры позволили поднять статус этой службы, укрепить опытными кадрами и повысить роль участковых инспекторов в системе МВД. Была внедрена практика отчета участковых перед населением. Ко мне нередко обращался мой заместитель Владимир Курбатов, который в министерстве отвечал за следственную работу. Ему казалось, что на фоне участковых инспекторов несправедливо принижается роль следователей и работников уголовного розыска. На что я отвечал ему словами нашего поэта Олжаса Сулейменова, нужно «возвысить степь, не унижая горы».

Активно начал развиваться институт консьержей. Есть такая категория людей, которые небезразличны к нарушителям общественного порядка, в основном таких и выбирали консьержами жители на общих собраниях с вручением им официального удостоверения. Они были хорошим подспорьем в работе участковых инспекторов. Часть из них работала на общественных началах, а другая – получала зарплату из фонда общественных работ. Наводить порядок в стране надо всем обществом, а не уповать только на полицейских.

Огромная работа была проведена по материально-техническому и социальному обеспечению органов внутренних дел. В этом большая заслуга тогдашнего премьер-министра Даниала Кенжетаевича Ахметова. В эти годы Правительство увеличило бюджет МВД почти в два раза. Мы старались рачительно использовать государственные деньги. Департамент финансов возглавляла опытный финансист Клара Садвакасовна Болуспаева. Выяснилось, что в бюджете были заложены два дорогостоящих аппарата фирмы «Мерседес» по разминированию. Мы сочли целесообразным на тот момент отказаться от них, а на эту сумму приобрести 900 специализированных легковых автомашин для служб МВД РК.

В рамках реформ в пилотном режиме стали создаваться базовые образцовые районные отделы внутренних дел. Этот проект предполагал капитальный ремонт помещений РОВД и пунктов участковой полиции, комплектацию рабочих мест мебелью и всем необходимым, обеспечение автотранспортом, жильем. Первый образцовый базовый РОВД был создан в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Только за один 2004 год в стране было создано около 40 образцовых РОВД.

В них реально рядовые сотрудники полиции получили достойные условия для работы. Базовые органы стали примером для приведения в порядок всех остальных РОВД и участковых полицейских пунктов.

Продолжалась работа по повсеместному внедрению в областных центрах ЦОУ (центров оперативного управления), оснащенных по последнему слову техники. За два года мы построили ЦОУ в восьми городах. Впервые в Казахстане были внедрены системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас это уже привычная рутина.

Зная о слабом материально-техническом оснащении важного в системе МВД спецподразделения «Сункар», я попросил премьер-министра страны Д. К. Ахметова ознакомиться с его работой. Итог этого визита был настолько плодотворным, что превзошел все наши ожидания. Спецподразделение получило финансирование на новое трехэтажное здание со специальным техническим оснащением. Обеспечили бойцов спецподразделения квартирами и местами в общежитии. Бойцам подразделения в четыре раза подняли зарплату. Материально-техническое и финансовое укрепление этого спецподразделения МВД было очень своевременным и нужным шагом, ведь именно они стоят первыми на пути террористов и особо опасных преступников.

В сжатые сроки во всех ДВД на уровне областных центров была внедрена система оказания услуг населению по принципу «одного окна», соответствующая мировым стандартам. Теперь водительские права можно было получить без волокиты в течение пяти минут после сдачи экзамена.

Особое внимание уделялось законотворческой деятельности. Для успешной работы требовались новые законодательные акты, вносились изменения и дополнения в действующие. Мне приходилось не раз отстаивать интересы МВД в Парламенте и Администрации Президента, доказывая необходимость принятия того или иного проекта закона.

На этом участке мне помогал и хорошо справлялся с работой молодой тогда сотрудник Алексей Калайчиди, который на моих глазах вырос в настоящего профессионала. Сегодня он возглавляет отдел правоохранительных органов в Администрации Президента. Считаю, что это правильный выбор.

В ходе проводимых реформ большое внимание уделялось кадровому обеспечению подразделений МВД и вопросам мотивации сотрудников к добросовестному труду.

Была проведена аттестация руководящего состава сотрудников ДВД. Нужно было в короткие сроки узнать реальный потенциал руководителей областного и районного звеньев, разъяснить им суть проводимых нами реформ, сделать их нашими настоящими сторонниками.

Согласно графику каждую субботу мы приглашали в МВД по десять руководителей, которые в воскресенье сдавали нормативы по физической подготовке и стрельбе, в понедельник проходили в Агентстве по делам госслужбы тестирование на знание законов, а потом проходили аттестацию в специально созданной комиссии. В состав комиссии входили заместители министров МВД, авторитетные руководители подразделений органов внутренних дел и совета ветеранов. По результатам аттестации лучшие включались в резерв кадров, а не прошедшим аттестацию давали полгода на дополнительную подготовку. По итогам в понедельник вечером я вместе с членами коллегии МВД проводил с ними полуторачасовую беседу.

Через такую процедуру прошли более 300 руководителей разных уровней. Руководителей служб, показавших во время аттестации высокие результаты, мы включали в кадровый резерв, части из них за особое отличие присуждали внеочередные звания, а часть повышали в должностях. Пятерых из них – Мейрамбека Ибрашева, Бауржана Бимендина, Берика Кожамбердиева, Дидара Абишева, Армана Оразалиева – направили на обучение в Москву в Академию управления МВД России.

Они с успехом окончили академию и сегодня работают на высоких должностях в системе МВД РК, в том числе Арман Оразалиев работает начальником полиции Западно-Казахстанской области, а Дамир Тайжанов – заместителем Комитета уголовно-исполнительной системы МВД. Академия управления МВД России – это высшее учебное заведение по подготовке руководящего состава органов внутренних дел с глубокими традициями и достойным научно-педагогическим составом.

По договоренности с министром внутренних дел РФ Рашидом Нургалиевым мы провели жесткий конкурсный отбор из числа первокурсников учебных заведений системы МВД Казахстана и направили 75 слушателей в Московский университет МВД России, Волгоградскую следственную школу, Омскую высшую школу МВД. Рашид Гумарович дал поручение принять курсантов без предоплаты, под мое честное слово. Мы с ним подружились и до сих пор поддерживаем теплые братские отношения.

Уже позже, работая Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России, я участвовал в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Московского университета МВД. Из 600 с лишним выпускников всех учебных заведений МВД РФ на отлично окончили в том году всего 20 выпускников, 10 из них были нашими казахстанцами! Чувство гордости за наших талантливых ребят переполняло меня. Представьте, 10 слушателей из 20 направленных нами на учебу в Московский университет МВД РФ окончили его с отличием! По оценке академии казахстанская группа была самой лучшей.

Мне куратор группы сказал: «Господин посол, такой группы у нас никогда не было и никогда больше не будет». Думаю, это результат того, что был проведен тщательный и объективный отбор слушателей. Подбирать кандидатов на учебу мне помогал начальник международного отдела МВД РК Талгат Ибрай.

По окончании университета мы планировали выдвинуть их на важные участки работы. Насколько мне известно, большинство из них даже не приняли в штат МВД, они разбежались кто куда, по другим правоохранительным структурам. Великий кормчий Мао говорил: «Выше кадров только солнце», а Иосиф Сталин: «Кадры решают все». Министр МВД РФ Рашид Нургалиев сказал: «Мне бы таких ребят». Считаю, так поступать с перспективными кадрами нельзя. Они на вес золота.

В Алматы мы развернули пилотный проект по ограничению въезда грузового и подержанного легкового транспорта в центр города. Прорабатывался платный въезд автомашин в центр с учетом мировой практики. Это позволило бы обеспечить снижение загрузки улично-дорожной сети и положительно повлияло бы на экологическую обстановку. Председателем (КДП) Комитета дорожной полиции был Омурзак Тусумов.

Впервые на конкурсной основе мы провели отбор кадров для дорожной полиции. Критики со стороны населения к работе этой службы было очень много. Были определены конкретные квалификационные требования и строгий порядок назначения на имеющиеся вакантные должности, которые контролировал центр.

Отдельного внимания заслуживает наша работа по повышению престижа работников центрального аппарата МВД, в том числе за счет увеличения денежного содержания. На основе проведенного функционального анализа и факторно-балльной оценки должностей была проведена оптимизация штатной численности центрального аппарата, сокращение хозяйственных расходов.

Средства, сэкономленные на фонде оплаты труда и содержании сотрудников, были направлены на премирование, что повышало мотивацию к работе у полицейских. Стало возможным премировать отличившихся сотрудников центрального аппарата МВД. Часто премии составляли 2-3 оклада. Они до сих пор существуют. Как мне сказали, их называют «турисбековскими». Как показала практика, правильная мотивация дисциплинирует сотрудников, повышает эффективность их труда.

Впервые с советских времен было заменено форменное обмундирование сотрудников органов внутренних дел. Непосредственно этим вопросом занимался заместитель министра Кожамурат Беисович Ускимбаев. Для любого полицейского форма является особым атрибутом, с которого начинается гордость за свою профессию. Создание новой форменной одежды заняло много времени и сил.

К этой работе были привлечены известные модельеры Казахстана, еженедельно обсуждались детали форменной одежды с привлечением самих полицейских, которым предстояло ее носить. В результате форма казахстанского полицейского стала современной, удобной, учитывала климатические особенности регионов. Полицейская форма пришлась по душе не только полицейским, но и казахстанцам. Не раз слышал положительные отзывы о форме полицейских от простых граждан, которые одновременно выражали надежду по поводу того, что когда же полицейских люди перестанут бояться, а найдут в них своих защитников? К этому я стремился все время, пока работал в МВД.

К сожалению, не все из того, что мы внедряли и реформировали, получило развитие. Отдельные позиции ушли на второй план, а о некоторых вообще забыли. К сожалению, реформы госорганов мы проводим не системно. Каждый новый руководитель пытается начать работу с нуля, перечеркивая прошлые наработки. Нет преемственности.

В нулевые годы я обучался в Японии. Она покрыта сетью планов и прогнозов. Планирование и реформирование в этой стране централизовано. У них принято так, если предыдущие реформы жизнеспособные, достоверные и дали качественные результаты, то следующий руководитель обязан их продолжать. Надо учиться у японцев этому правилу.

Эти два года в истории МВД РК и моей жизни были достаточно интересными и насыщенными. Преклоняю голову перед ратным трудом полицейских, который узнал, находясь в их среде. Этот период моей служебной карьеры занимает в душе особое место.

Недавно Владимир Курбатов написал мне: «Спасибо судьбе, что она свела меня, закоренелого мента, с Вами, и мне удалось по-новому взглянуть на вещи, которыми занимался всю жизнь и которые, казалось бы, знал лучше всех. Спасибо за науку!».

Любые реформы всегда продвигаются сложно, часто осмысление приходит с годами. Сейчас, когда прошло двадцать лет, с удовлетворением осознаю, что те реформы, которые мы проводили, стратегически были в правильном направлении и достаточно эффективные. И это заслуга всех сотрудников МВД того времени. Я горжусь, что трудился и созидал вместе с вами, получил от вас поддержку в ходе проводимых нами реформ…

МВД, как любая госслужба, требует постоянной работы по совершенствованию. Условия работы меняются сегодня намного быстрее, чем когда работали мы. Это требует особого напряжения от полицейских. Реформа управления является процессом непрерывного совершенствования, при котором совершенствование одного элемента прокладывает путь для совершенствования других. Важно разобраться, насколько этот опыт реформаций был реально полезен.

Реформы осуществляются для народа.

К сожалению, недолго возглавлял МВД разумный реформатор генерал-полковник Марат Муратович Ахметжанов. Мне посчастливилось ближе познакомиться с ним. Это креативный, умный, опытный, творчески мыслящий человек. Я бы даже сказал «штучный» специалист. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поблагодарил бывшего министра Марата Ахметжанова за проделанную работу, особо отметив ряд позитивных изменений в организации деятельности органов внутренних дел в период его руководства, в том числе развитие сервисной полиции, внедрение цифровых технологий, автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а также повышение уровня открытости работы полиции.

Сегодня мы видим, какое внимание и поддержку оказывает органам внутренних дел лично Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Поэтому убежден, что у нового министра Ержана Саденова, за плечами которого огромный опыт и профессионализм, и у его команды полицейских все получится.

Заутбек ТУРИСБЕКОВ