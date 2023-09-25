Назначен новый заместитель акима Шымкента

Айдын Каримов назначен заместителем акима Шымкента, передает OTYRAR.

Айдына Каримова назначили сегодня. Ранее он работал первым заместителем акима области Абай.

Айдын Каримов родился 1 января 1988 года. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В 2012-2016 годы занимал должность главного эксперта, руководителя управления, заместителем директора Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК.

С 2016 года работает в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК: в 2016-2017 годы – заместитель заведующего Отделом внешних связей и протокола, в 2017-2019 годы – заведующий Отделом внешних связей и протокола – Шеф протокола Премьер-Министра РК.

В 2019 году занимал должность заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК, где в это же время работал Габит Сыздыкбеков.