1,7 млрд тенге задолжали автовладельцы в Шымкенте

36 тысяч автовладельцев в Шымкенте не спешат с оплатой транспортного налога.

Долг превысил 1 миллиард 700 миллионов тенге. Специалисты управления госдоходов напоминают: задолженность надо гасить до 1 апреля каждого года. В противном случае начисляется пеня. Однако большинство водителей это время упустили.

Нурлыбай Илешов, главный специалист отдела непроизводственных расчетов ДГД по г. Шымкенту:

«Целью этого рейда является налоговая задолженность в городе. Сейчас мы проводим рейд. В этом году образовалось и отправлено в палату судебных исполнителей 18 тысяч новых долгов. Идет принудительное взыскание».

По данным судебных исполнителей, рассмотрено 116 тысяч дел. На сегодняшний день 23 тысячи из них завершены и в доход государства взыскано почти 200 миллионов тенге.

Бекжан Азимбаев, частный судебный исполнитель:

«После получения дела, на зарегистрированный номер должника, будет отправлено СМС, автоматически с базы данных. После этого будет совершён звонок и счета будут арестованы. Если у должника есть работа, будет отправлено решение о взыскании 50 процентов с его пенсионного счёта».

А имущество безработных жителей, имеющих долги перед государством, будет конфисковано. Совместный рейд в Шымкенте продолжается. Всего в мегаполисе зарегистрировано 394 тысячи транспортных средств. Ежегодно казна от транспортного налога в Шымкенте пополняется на почти 6 миллиардов тенге.