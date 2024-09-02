На затянувшуюся очередь за правами жалуются шымкентцы

Жители Шымкента простаивают в очередях, чтобы сдать экзамен и получить водительские права.

Владельцы автошкол жалуются, что их курсанты вынуждены ждать по месяцу. Якобы в автоцонах на всех не хватает компьютеров.

Электронная очередь затянулась, жалуются курсанты и представители автошкол. Но, даже дождавшись своей очереди, попасть на экзамен не просто.

«Я пришел в июле, встал в очередь, сказали подойти в августе. Пришел, получил талон, чтобы сделать фото на документы. В итоге, меня там не приняли, никого не было, и талоны просто так шли. Я с 9 утра ждал, к 2 часам стал беспокоиться, спрашивать, почему я не могу пройти, если никого нет. Мне сказали ждите. К 5 часам сказали, что они закрыты. Я опять в очереди уже на конец сентября», — говорит Мирас Ашенов, житель Шымкента.

Представители автошкол говорят, все дело в том, что на три спецЦОНа в Шымкенте всего 9 компьютеров, где курсанты могут сдать экзамен. В этом автоцоне их всего два. А желающих сесть за руль много. На прохождение экзамена каждому курсанту дают 40 минут.

«Если, например, записались на экзамен, они должны ждать месяц, даже более месяца, чтобы зайти сдать экзамен. Приходится нам рекомендовать ближайшие области Жамбыл, Туркестан, Сарыагаш, чтобы поехали сдать экзамены», — говорит Батыр Бердиев, директор автошколы.

Собравшиеся просят увеличить количество компьютеров для сдачи экзамена на права. В филиале правительства для граждан рассказали что сейчас в трех спецЦОНах в день принимают 128 кандидатов в водители на сдачу теоретического экзамена. Планируют добавить еще несколько компьютеров.

«Кроме этого, добавляются еще два компьютера для приема экзаменов в спецЦОНе «Аргымак» города Шымкент, что позволит увеличить количество мест на бронирование до 32 единиц», — говорит PR-менеджер филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент, Алтынай Татаева.

Уже с 3 сентября в спецЦОНах города будут принимать до 160 услугополучателей в день для приема теоретических экзаменов