Лишенный прав водитель сбежал со штрафстоянки в Шымкенте

Пьяный водитель, лишенный прав, пытался скрыться на своем авто со штрафной стоянки, передает OTYRAR.

Автолюбитель был лишен права управлением транспортными средствами до 2025 года. По неподтвержденной информации его лишили прав за ДТП со смертельным исходом. Тяга сесть за руль, по всей видимости, была сильнее здравого смысла. Водитель вновь сел за руль перед этим употребив спиртное.

Его остановили патрульные полицейские. Автомобиль отогнали на штрафстоянку, водителю дали забрать документы из машины, и он воспользовавшись моментом, решил сбежать. Охранник не успел закрыть ворота перед автомобилем. Правда, далеко уехать горе-водителю не удалось. Его задержали.

«Сотрудниками полка патрульной полиции указанный водитель был задержан за управление транспортом в состоянии опьянения. Установлено, что он лишен прав управления транспортными средствами до ноября 2025 года. При водворении автомобиля на штрафную стоянку мужчина в целях уклонения от ответственности попытался скрыться, однако был оперативно задержан полицейскими. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Мужчина находится под стражей», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Теперь горе-водителя ждет наказание за попытку побега.