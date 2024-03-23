Скутер врезался в авто в Шымкенте. Есть пострадавшие

В Шымкенте скутер врезался в автомобиль Matiz.

На кадрах: врачи перекладывают пострадавшего на жесткие носилки, а очевидцы ДТП помогают перенести водителя скутера в прибывшую к месту, машину скорой медицинской помощи.

Курьер на скутере серьезно пострадал в аварии, получив переломы ног и многочисленные травмы.

По предварительным данным, он и стал виновником происшествия. ДТП произошло на пересечении улиц Калдаякова и Бауырластар.

Свидетели рассказали корреспонденту программы «Экстренный вызов», что скутер выехал со второстепенной дороги и предпринял попытку вклиниться в поток машин.

При этом он должен был пропустить ехавший на близком с ним расстоянии Matiz, но не сделал этого.

Водитель авто попросту не успел предпринять маневр. В результате чего автомобиль ударил двухколесный транспорт, который после столкновения отбросило на несколько метров, а автомобиль упал боком в арык.

В автомобиле Matiz пострадавших нет. Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели.