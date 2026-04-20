Удовлетворенность профессией среди учителей достигла 95 процентов

Вице-министр просвещения Казахстана Шынар Акпарова на пресс-конференции в СЦК рассказала о ключевых изменениях в системе среднего образования. По ее словам, снижение нагрузки на учителей и сокращение административных процедур позволили педагогам больше внимания уделять своей профессиональной деятельности.

Также отмечается укрепление кадрового потенциала. В частности, стабильно растет доля педагогов со степенью магистра, которая на сегодня составляет 11 процентов.

Меры социальной поддержки показали ощутимые результаты. За последние годы заработная плата школьных учителей увеличилась в два раза, а педагогов дошкольных организаций — на 30 процентов. Дополнительные выплаты и увеличение продолжительности отпуска до 56 дней повысили уровень социальной защищенности и сделали профессию более привлекательной.

В результате 95 процентов педагогов заявили об удовлетворенности своей работой и отметили, что труд учителя стал получать более высокую оценку в обществе.

С учетом положительной динамики реформы в сфере образования переходят на новый этап. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы аттестации педагогов, которая напрямую влияет на качество образования и профессиональное развитие учителей.

Наличие различных мнений в профессиональной среде по поводу предстоящих изменений подчеркивает открытость и прозрачность проводимых реформ.