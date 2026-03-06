Женщины остаются основой системы образования страны

В системе образования Казахстана большинство педагогов составляют женщины. Их доля достигает 81,9% от общего числа работников отрасли. Об этом сообщили в министерстве просвещения Республики Казахстан.

По данным ведомства, в образовательных учреждениях страны работают 492 938 женщин-педагогов.

«Женщины играют ключевую роль в системе образования, занимаясь воспитанием и обучением подрастающего поколения», — отметили в министерстве.

Наибольшее количество педагогов-женщин трудится в организациях среднего образования — 342 352 человека.

В дошкольных учреждениях работают 101 789 педагогов.

Кроме того:

• 29 117 женщин работают в организациях технического и профессионального образования,

• 13 239 — в системе дополнительного образования,

• 4 059 — в специальных организациях образования,

• 2 382 — в коррекционных образовательных учреждениях.

«Педагоги ежедневно вносят огромный вклад в развитие образования и формирование будущего страны», — подчеркнули в ведомстве.