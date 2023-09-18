Подросток на скутере попал в аварию в Шымкенте

Авария произошла 16 сентября, около 17:00 на перекрестке Аль-Фараби-Сатпаева.

Несовершеннолетний был на скутере и столкнулся с автомобилем Toyota Carina, передает корреспондент программы «Экстренный вызов».

По предварительным данным, водитель Toyota пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения и столкнулся со скутером, за рулем которого находился подросток.

В результате ДТП водитель скутера с различными травмами доставлен в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование.