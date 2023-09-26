Регистрировать недвижимость теперь можно в любом ЦОНе без нотариуса

Шымкентцы могут зарегистрировать недвижимость без нотариуса в любом ЦОНе города

Жители Шымкента могут зарегистрировать недвижимость, составить договор купли-продажи в любом ЦОНе города. Для этого нет необходимости обращаться к нотариусам.

Для оформления сделки владельцам недвижимости при обращении в ЦОН необходимо иметь при себе следующее документы:

-Договор купли-продажи в двух экземплярах (документ составляется в ЦОНе);

-Техпаспорт недвижимости;

-Правоустанавливающие документы на недвижимость (предоставляет продавец);

-Нотариально заверенное согласие супруга (касается обеих сторон).

В случае, если недвижимость приобретается у строительной компании, дополнительно необходимо предоставить:

-Нотариально заверенное согласие супруга в случае если покупатель состоит в браке;

— Квитанцию об оплате.

Отметим, что данная услуга платная. Срок её оказания 1 рабочий день, без учета дня подачи документов.

К слову, при составлении договора купли-продажи сотрудниками ЦОН услугополучатель оплачивает 8500 тенге отдельно за составление договора независимо от регистрации.

Внимание!

Стоимость услуги, кроме квартир в жилых домах, меняется от вида недвижимости (например, складские помещения, паркинги и тд.). В случае регистрации частного дома, стоимость не меняется, но при этом дополнительно взимается плата за земельный участок и хозпостройки на территории участка.