Казахстан занял 16 место по разводам в мире

8200 пар развелись в Казахстане за первое полугодие.

Это меньше чем в прошлом году. Тем не менее Казахстан остается на 16 месте в мире по количеству разводов. Наша страна не первый год в антилидерах. Чаще всего расторгают брак в алматинцы, астанчане и карагандинцы. Люди говорят, причины разные.

«В первую очередь, наверное в материальном плане, во вторых это вседозволенность мужчин, особенно на юге много измен. И чисто бытовое, когда енешки не дают житья как говорится», — говорит жительница города.

«Несовместимость какая-то. Характерами не сходятся», — говорит горожанка.

По словам специалистов, выявить точные причины развода сложно, мало социологических исследований. Последнее проводилось в 2016 году, оно касалось положения мужчин и женщин в Казахстане и полную картину почему люди разводятся, увидеть не удалось.

«Там в качестве причин разводов указывали самые разные варианты, закредитованность, вмешательство свекрови. И там вышли результаты интересные, что да причиной конфликтов семейных, которые ведут за собой развод на втором месте было вмешательство старших родственников, особенно в казахстанских семьях», — говорит Татьяна Резвушкина, социолог.

По словам общественников, молодежь нередко относится к браку легкомысленно. Мол, поживем, а если не понравится, разойдемся. А период притирки должен быть до брака. Кроме того, считают специалисты, нужны уроки семейного воспитания в школах и колледжах. Чтобы не решать проблему а проводить их профилактику.

«Раньше же было брак и семья, почему сейчас этого нет, в колледжах, школах, университетах нужно давать какие-то уроки, беседы, какие-то консультативные. Чтобы они могли понять что к чему», — говорит Тореайым Султанова, депутат маслихата г.Шымкента.

При этом, говорят социологи, чтобы докопаться до истины, нужно учитывать и браки, которые заключили по религиозным нормам, а также пары которые живут в гражданском браке. Но данных, почему такие союзы распадаются нет вообще. При этом по официальной статистике и жениться казахстанцы стали реже. По итогам первого полугодия, в стране зарегистрировали брак 53 тысячи пар.