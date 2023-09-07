Сегодня во многих районах Шымкента ожидается отключение воды

Администрация ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» сообщает, что в связи с проведением плановых работ на водопроводных сетях в городе Шымкент в ночь с 7 на 8 сентября 2023 года, будет произведено временное отключение питьевой воды.

Отключение будет проведено по следующим локациям: Енбекшинский район — микрорайон Күншығыс — дома 13,14,15,16,1б,17,18,19,63,110; микрорайон Теріскей — дома 14, 24; микрорайон Сайрам — дома 10 и 11, улица Шаяхметова 15-ый дом, 18-й микрорайон – дома 79, 47, 51, 52, 53, 58; 16-й микрорайон — дома 4, 7, 39; улица Жибек жолы — дом 43, 15-й микрорайон — дома 2 и 3; 17-й микрорайон – дома 1, 2, 3, 4, 12, 14, улица Еримбетова – 2 дом.

А также следующие микрорайоны: Тараз, Нижний Отрар, Верхний Отрар, Туркестан, БАМ, малый САМАЛ, Наурыз, Самал-1, Самал-2. Улицы: Байтерекова, Рыскулова, Казиева, Жандосова, Рыскулбекова, Кунаева, Шаймерденова, Казыбек би, Орманова, район Водоканала, Кардиоцентра, Онкологического и Диагностического центров. В Аль-Фарабийском районе улицы: Байтурсынова, Дулати и Адырбекова.

Время ремонтных работ с 23:00 до 06:00. Просим сделать необходимый запас воды и соблюдать спокойствие.

Телефон для справок:+77081102121.