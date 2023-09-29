Школьница из Шымкента стала чемпионкой мира по тогызкумалак, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Чтобы попасть на решающую игру, Виктория Белицкая готовилась больше года. Среди участников было свыше 200 игроков из 17 стран мира.

Виктория Белицкая прекрасно играет в тогызкумалак с 9 лет. За это время завоевала столько медалей, что просто перестала их считать. В родной школе Виктория – знаменитость. На сегодня главное достижение шымкентской девятиклассницы – победа на чемпионате мира по тогызкумалак среди школьников. Она прекрасно чувствует игру, рассказывает тренер Вики. Всё дело в развитом интеллекте и мышлении. На турнире школьница выступала за Туркестанскую область. В общекомандном зачёте Казахстан занял первое место, завоевав 8 золотых наград.

«Нужно все эти ходы запоминать, как и что именно. Мышление изменилось, по-другому думать я стала. Потому что в тогызкумалак надо решать задачи, этюды», — говорит Виктория Белицкая , чемпион мира по тогызкумалаку среди школьников.

Талантливый ребёнок талантлив во всём. Это про Викторию говорят её учителя. Сейчас она не только мастерски играет в интеллектуальную игру, но также показывает прекрасные знания по математике, английскому языку, а ещё покорила педагогов своей начитанностью.

«Девочка – гордость нашего класса, нашей школы. Очень рада, что ей удается поэтапно добиваться успехов», — говорит

Гульнара Ногойбаева, учитель школы-гимназии №1.

Тогызкумалак – одна из древнейших казахских национальных игр. Она получила широкое распространение и решением ЮНЕСКО включена в Список культурного наследия человечества. Сейчас дети имеют возможность бесплатно обучаться ей.

«Это интеллектуальная игра, которая развивает мышление математического уклона. У нас на сегодняшний день есть 11 тренеров. Среди них – пятикратный чемпион мира Галымжан Темирбаев, чемпионка мира Салтанат Сапарбекова», — говорит Данияр Мынбаев, директор комплексного клуба по национальным и конным видам спорта г. Шымкента.

Сейчас в шымкентском клубе есть игроки, которые делают только первые шаги к успеху. Но потенциал очевиден, говорят тренеры. Чтобы вырастить чемпионов, дети ежегодно участвуют в республиканских и международных соревнованиях. Из-за большого количества желающих играть в национальную игру, секции стали открывать в школах.

«Я 9 лет уже участвую в республиканских соревнованиях. Занимал первые места. У меня появилось желание дальше расти. Ездил на чемпионат Азии», — говорит Нургиса Кадырбек, ученик СШ №86.

А Виктория Белицкая уже начала подготовку к следующей игре – в Чехии состоится международный турнир по тогызкумалак.