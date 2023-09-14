Смертельное ДТП произошло на трассе Шымкент-Ташкент

Смертельное ДТП на трассе Шымкент-Ташкент, передает OTYRAR.

13 сентября, около 19:30 на 732 км трассы Шымкент-Ташкент недалеко от села Рабат, произошла смертельная авария, передает корреспондент программы «Экстренный вызов».

Водитель Volkswagen Golf проигнорировал требования дорожных знаков о проведении ремонтных работ.

Автомобиль на большой скорости протаранил ограждения и съехал в глубокий кювет.

Водитель погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. В полиции сообщили, что мужчине было 64 года. В момент аварии он был в салоне авто один.