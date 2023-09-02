Целый ряд Указов о новых назначениях и увольнениях подписал Президент РК

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Указом Главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан.
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Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
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Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности.
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Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
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Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности.
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Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан.
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Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен Министром транспорта Республики Казахстан.
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Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Министром культуры и информации Республики Казахстан.
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Указом Главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен Министром торговли и интеграции Республики Казахстан.
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