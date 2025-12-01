Аида Балаева стала вице-премьер министром

Министр культуры и информации Аида Балаева получила новое назначение. Указом Главы государства ее назначили вице-премьером страны, передает OTYRAR со сслыкой на Акорду.

«Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды.

К слову, Аида Балаева заняла пост министра культуры и информации в сентябре 2023 года. До этого на была заместителем руководителя администрации президента, возглавляла министерство информации и общественного развития и даже 4 года была заместителем акима столицы.