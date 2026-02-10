В Управлении образования Туркестанской области назначен новый руководитель

По приказу акима Туркестанской области Нуралхана Кошерова на должность руководителя Управления образования Туркестанской области назначен Галымжан Орынов.

Ранее он был исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Галымжан Калдыкозович — профессиональный управленец с многолетним опытом работы в государственном управлении, финансах и общественном секторе. Магистр экономических наук. Получал образование в Казахстане и за рубежом: в Казахском институте потребительской кооперации, Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави, а также в рамках программы «Болашак» совершенствовал знания в области государственной политики и государственного управления в Syracuse University (США).

Обладает международными и национальными профессиональными квалификациями: международный аудит и аудит государственного сектора в рамках ACCA (Великобритания), а также сертификат «Государственный аудитор».

Свою трудовую деятельность начал в 1996 году в налоговых органах и на протяжении многих лет занимал ответственные руководящие должности в государственном секторе.