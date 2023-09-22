В Шымкенте мужчина напал на врача и санитарку (видео)

В сети распространяется видео, на котором мужчина в больнице нападает на медперсонал.

Сначала пациент нецензурно выражается, а дальше применяет силу. Рядом с ним, все это время, находится женщина с ребенком в руках, которая кричит, что мужчина не в себе.

Как выяснилось, инцидент произошел 20 сентября вечером в Центре гиперборической оксигинации. Со слов родных 28-летнего пациента, он выпил ядовитую жидкость. Мужчина вел себя возбужденно из-за чего врачи решили вколоть ему успокоительные. Однако пациент стал нападать на сотрудников центра.

В горздраве Шымкента ответили, что дело передано ДП Шымкента. Однако, как сообщили в паблике Vrachi Shymkenta там отказались брать заявление.

К слову, это второе нападение на медперсонал за неделю. Два дня назад стало известно, что в Талгарской больнице родственники, скончавшегося пациента, избили медбрата и врача. В Министерстве здравоохранения назвали этот случай «вопиющим». У врача и медбрата диагностировали травмы и переломы, а их состояние оценили как тяжелое.