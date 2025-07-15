15 лет за агрессию против медиков можно будет получить в Казахстане

Угрожать и нападать на врачей без последствий больше не получится. В Казахстане предложили ужесточить наказание за посягательства на жизнь и здоровье медиков.

Законодательную инициативу уже поддержали в Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел. Теперь в Уголовном кодексе может появиться новая статья 158-1.

Она предусматривает следующие сроки:

1) За угрозу — до 2 лет ограничения свободы;

2) За применение насилия — от 2 до 7 лет ограничения свободы;

3) Если нападение произошло во время чрезвычайного положения — до 10 лет лишения свободы;

4) Если преступление совершено группой лиц против нескольких медиков — до 15 лет лишения свободы.

Проект разработан по поручению Главы государства. В Минздраве подчеркивают: речь идёт о защите тех, кто ежедневно работает с жизнями людей, часто в стрессовых и конфликтных условиях.



Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Эти меры направлены на обеспечение безопасности медработников. Я сама начинала как медсестра и врач приёмного покоя. Более 30 лет назад таких случаев не было. А сейчас ежемесячно фиксируются акты агрессии. Это говорит о том, что ситуация критическая. Поправки в Уголовный кодекс планируем внести в Парламент уже в сентябре».



По словам министра, нападения на врачей становятся не исключением, а устойчивой проблемой. В 2023 году в Шымкенте был зафиксирован случай нападения на врача в центре гипербарической оксигенации. В реанимациях также происходили акты насилия в отношении медперсонала. И такие инциденты не единичны.

Астана, Алматы и другие города тоже не остались в стороне: случаи агрессии в больницах и на вызовах продолжают фиксироваться.

Если смотреть на статистику за последние пять лет, с 2019 по 2023 годы в стране пострадали 158 медицинских работников. В 2019 и 2020 годах было зарегистрировано по 5 случаев, в 2021 уже 10. В 2022 — 46, а в 2023 году число пострадавших резко выросло до 80.

Законопроект должен положить конец безнаказанности и чётко обозначить: нападение на медика — это уголовное преступление. И каждый, кто поднимет руку на врача, понесёт ответственность