Как полицейские охраняют врачей в Шымкенте?

Безопасность медиков в Шымкенте теперь под защитой полиции. По инициативе управления здравоохранения и департамента полиции в шести крупных медучреждениях города начали работать постоянные посты. Это клиническая больница №1, городские больницы №2 и №3, перинатальный центр, родильный дом и детская больница.

Цель — обеспечить безопасность врачей и пациентов, предотвратить конфликты и быстро реагировать в экстренных ситуациях.

Решение об усилении охраны принято после поручения Президента РК ужесточить ответственность за насилие в отношении медработников. В городских больницах теперь круглосуточно дежурят полицейские. Их задача — предотвращать правонарушения, оперативно вмешиваться при ЧП и создавать безопасную атмосферу для пациентов и персонала.

Ерсултан Шадибеков, инспектор ППСП ДП г. Шымкента: «Мера направлена на повышение безопасности медицинских работников и пациентов. Дежурные инспекторы ежедневно проверяются, их работа находится под постоянным контролем руководства».

Одним из таких объектов стала Клиническая больница №1. Здесь врачи принимают пациентов круглосуточно и, по их словам, нередко сталкиваются с трудными ситуациями — от конфликтов до агрессивного поведения нетрезвых граждан. С появлением постов стало спокойнее, уверены медики.

Алмаз Байбеков, врач-хирург: «Полицейские защищают нас и пациентов. В многопрофильной больнице поступает много людей и все они разные. Иногда приходят агрессивные, бывают и пьяные. Их присутствие действительно необходимо».

В департаменте полиции отмечают: установка постов — вынужденная мера, связанная с ростом числа нападений на медработников. Работа инспекторов контролируется ежедневно, а сама инициатива находится на особом внимании городского руководства.