В Казахстане ужесточили наказание за нападения на медработников

7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в уголовный кодекс Республики Казахстан, направленные на усиление защиты медицинских работников.

Законодательные меры разработаны по поручению президента Касым-Жомарт Токаев и предусматривают более строгую ответственность за угрозы и физическое насилие в отношении медиков.

Документ вводит новую статью, устанавливающую уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность врачей, а также водителей бригад скорой помощи при исполнении служебных обязанностей.

Согласно нормам закона, за угрозы применения насилия предусмотрены штрафы, общественные или исправительные работы, а также ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет. В случае отягчающих обстоятельств наказание может составить до трёх лет лишения свободы.

За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.

Президент ранее подчеркивал, что подобные случаи должны жёстко пресекаться.

«Инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию медицинских работников, должны решительно пресекаться в правовом поле в соответствии с принципами концепции “Закон и Порядок”», — отмечал Касым-Жомарт Токаев.

Одновременно в медицинских учреждениях внедряются дополнительные меры безопасности.

Планируется оснастить более 2,1 тысячи фельдшеров видеожетонами, установить тревожные кнопки в 636 приёмных отделениях, внедрить системы видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой и сохранить круглосуточные полицейские посты в 152 стационарах страны.

По данным профильных ведомств, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 случаев нападений на врачей, фельдшеров, медсестёр и других работников системы здравоохранения.