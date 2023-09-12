«Золотая» молодежь Казахстана. Какие они?

Так держать, молодежь!

Мы привыкли ругать молодых. Надо признать, что традиция

эта многовековая.

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Кто это сказал, как вы думаете? Никто иной, как древнегреческий философ Сократ, еще в V веке до нашей эры.

А вспомните, как нас самих, когда мы были совсем «зелеными», тоже поругивали: и лентяи мы, и эгоисты, и привыкли жить на всем готовеньком.

А сколько негатива выливается на современных парней и девушек?! Мол, жизни не знают, сутками торчат в своих смартфонах, хотят все сразу и сейчас, книг не читают, понатыкали в уши наушники, нас слушать не хотят…

Есть такое, чего уж там. Но есть и другие факты и они просто замечательные! Надо только их… замечать.

Совсем недавно в социальных сетях распространили видеоролик, в котором пенсионер разбил банку с вареньем в общественном транспорте. Это произошло в Алматы в салоне автобуса №119. Мне этот видеоролик попался в «ТикТоке». Пассажирки глубоко пенсионного возраста принялись злобно ворчать на незадачливого пассажира, отчитывать его. Стоявшая рядом девушка, чтобы пресечь разгоравшийся скандал, пришла на помощь деду, вытерев растекшуюся по полу салона автобуса липкую жидкость. Спросите, чем вытирала? Своей кофтой, типа ветровки! Как тут заголосили те скандальные бабки! Из сказанного ими запомнилось (привожу не дословно, по смыслу, в переводе с казахского): «Ты еще его самого оближи! Языком!» Девчонка, вытирая пол, терпеливо призывала их угомониться: «Что вы так кричите, он же не нарочно, он почти ваш ровесник, пожалейте его! Это же устранимо! Надо быть милосердными. Мне нетрудно…».

Вот это девушка! У меня ее молниеносная реакция и поступок вызвали огромное уважение. Просто восторг! Какая умница! Какое блестящее воспитание она получила! Респект прежде всего ее родителям.

Разумеется, этот видеоролик разлетелся по всем соцсетям, сколько откликов люди написали в поддержку девушки Жаннур — так ее зовут.

Здорово, что эта история получила свое продолжение. 8 сентября аким города Алматы Ерболат Досаев вручил грамоту и подарок 15-летней Жаннур Нуржан за доброту, смелось и неравнодушие, рассказал Tengri Life.

Е. Досаев отметил, что видел нашумевшее видео в социальных сетях, и оно не оставило его равнодушным.

«С одной стороны, меня огорчила реакция людей, а с другой – порадовал и вызвал гордость Ваш поступок доброты, человечности и заботливого отношения к старшему поколению. Не каждый взрослый смог бы найти в себе силы поступить по совести и противостоять большинству. Как сказал наш Президент, Справедливый Казахстан построят только ответственные и честные граждане. Ты проявила высокую ответственность. Пока есть такая молодежь, есть вера в будущее», — сказал аким во время встречи с Жаннур.

Оказывается, Жаннур учится на втором курсе Алматинского финансово-экономического колледжа. Девушка выразила благодарность всем, кто ее поддержал и призвала проявлять заботу и чуткость ежедневно.

«Я подумала, что на месте этого человека мог оказаться мой родной дедушка, поэтому по-другому поступить не могла. Не могу видеть, как оскорбляют, унижают или жестоко обращаются с пожилыми людьми. Я сама живу с дедушкой, за которым ухаживаю, в моем воспитании как человека большую роль сыграл именно он. Хочу, чтобы всегда в жизни были добро и мир. Хочу, чтобы все друг другу помогали», — сказала Жаннур.

Как радуют такие примеры, как вдохновляют, дают силы жить…

А я хочу напомнить о нашем, шымкентском парне Курмете Талапказы, о котором рассказал OTYRAR.

Помните, два года назад, летом 2021-го, в западных регионах Казахстана из-за небывалой засухи погибло большое количество скота. Тогда житель Шымкента Курмет Талапказы организовал волонтеров, чтобы косить сено, и сбор средств на доставку кормов в засушливые регионы. Курмету удалось собрать и отправить шесть вагонов сена в пострадавшие от засухи регионы! У этой истории тоже есть свое классное продолжение. На совещании министра образования и науки с ректорами вузов руководству Южно-Казахстанского университета дали поручение рассмотреть возможность бесплатного обучения Курмета Талапказы. Этот вопрос решился. В ЮКУ им.

М. Ауэзова тогда сообщили, что Курмет Талапкызы сможет учиться бесплатно.

А вот другой, относительно свежий пример.

4 марта этого года в Туркестанской области восьмиклассник спас трехлетнего малыша, упавшего в арык. Об этом стало известно из социальной сети (Instagram-паблике turkistan.time), сообщил Zakon.kz.

«Спасибо твоему деду, отцу. Никто не заметил, как маленький ребенок упал в арык. Наш настоящий батыр… Молодец, сынок! Батыр нашего времени», — сказал автор видеоролика.

Пользователей Казнета поступок юного жителя Туркестанской области восхитил. Героем оказался Нұргелді Нұрполат — житель села Кенесшил Жамбылского сельского округа, ученик восьмого класса средней школы №37 им. Укибаева.

А вот еще один пример милосердия. В конце января этого года в соцсетях было распространено видео из Костаная, где молодой парень скупает все обувные стельки у бабушки, торгующей на улице. Его поступок растрогал казахстанцев, передает Azattyq Ryhy. Видео появилось в Instagram «Нашей газеты».

«Перед магазином «Раузет» на проспекте Абая стояла бабушка. Я шла с ребенком и обратила внимание, что у нее нет даже стула. Она продавала стельки, которые сделала сама. Я зашла за хлебом и все время думала, как бы ей помочь. Когда вышла, молодой человек уже скупал весь ее товар. Мое сердце наполнилось таким теплом. Возможно, ему эти стельки совсем не нужны, но пока есть такие люди, мир еще не потерян», — говорится в подписи к публикации.

А в конце минувшего учебного года Казнет умилило видео заботливого поступка молодого учителя. На кадрах педагог заботливо поправляет волосы ученицам после вручения специальных медалей, передает ИА «NewTimes.kz». Видео опубликовано в TikTok.

Поступок вызвал восхищение у пользователей.

«Я плачу! Мужчина с большой буквы!», «Очень мило с его стороны, вроде мелочь — поправить ребенку волосы, но ведь это останется в памяти и на фото. Удачи ему и роста!», «Видно, что выбрал профессию сердцем, а не потому, что пришлось. Побольше бы таких учителей», «Такой внимательный, вроде маленький жест, но так тепло от него», «Такой внимательный», — написали юзеры. Видео собрало более 200 тыс. просмотров.

Что тут можно добавить? Вот такая у нас замечательная молодежь. Замечайте такие примеры милосердия — масштабные и не очень, говорите о них. Сегодня всем непросто. И все же надо оставаться людьми, человеками. И здорово, что теперь об этом нам напоминают молодые.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА