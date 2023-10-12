12 новых школ появятся в Шымкенте к 2024 году

12 новых школ появятся в Шымкенте. Их построят по национальной программе «Комфортные школы».

Сдать учебные заведения в эксплуатацию планируют в 2024 году. Школы построят в новообразованных микрорайонах и на окраине города, где большая плотность населения.

«По 12 школам, которые должны быть введены 2024 году, уже есть постановление акима. Проводятся юридические процедуры. Уже идет этап закладки фундамента, сваи забиваются. Само название говорит, «комфортная школа» – это школа, в которой созданы все условия. Материально-техническое оснащение 100% будет», — говорит Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Требования будут не только к качеству постройки, но и к кадрам, которые будут учить детей. По нацпрограмме в Шымкенте построят еще 8 школ. Их сдадут в эксплуатацию в 2025 году.