7 лет исполнилось со дня основания «KazFerroGroup»

День запуска печи ферросплава сотрудники компании решили отметить в творческой атмосфере. В постановке они постарались раскрыть национальную идентичность казахского народа.

В 2016 году завод был единственным предприятием по производству ферросплавов в Шымкенте. Ровно 7 лет назад в компании «KazFerroGroup» инновационная плавильная печь выдала первый металл.

Изначально в компании было задействовано 70 специалистов. После увеличения производственной мощности, сегодня, больших профессионалов своего дела на заводе 130. Современное стабильно развивающееся предприятие занимается выплавкой востребованных в промышленности ферросплавов.

Лучших сотрудников сегодня отмечают благодарственными письмами и ценными призами.

Хондамир Юлдашев, директор ТОО «KazFerroGroup»: «Нашей компании исполнилось 7 лет. Начали свою работу в 2016 году. Тогда у нас был 1 цех. На тот момент мы были единственной компанией занимающейся выплавкой ферросплавов. И работников было мало. Поэтому мы привезли хороших специалиста из за рубежа и выпустились. Вот так и наша мощность увеличилась в 3 раза. Планов на следующий год много. Хотим модернизировать цех».

Как говорят эксперты, ферросплавы используют повсеместно — от обычной столовой вилки и ложки, до изготовления военных инструментов. Постоянные клиенты завода в Шымкенте — не только отечественные металлургические компании, но и соседние государства. Такие как Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

Эдуард Кондаков, технический директор ТОО «KazFerroGroup»: «Второй цех запустили в январе 2023 года. Занимаемся выплавкой ферросплавочных металлов. Если хотите получить железо, туда нужно добавит ферросплавы. Он улучшит качество продукта. Работаем без перемен. Останавливаем работу только по техническим причинам. Каждые 2 часа выпускаем металл».

Завод получает сырьевую продукцию из Северного Казахстана. Сейчас товарищество разрабатывает собственное марганцевое месторождение, расположенное в Балхаше.

В «KazFerroGroup» работают не только трудолюбивые, но и люди креативные и творческие. Яркое тому доказательство — театрализованная постановка «қыз ұзату» — проводы невесты в новую семью.