Beeline, Кcell и Altel оштрафовали за плохой интернет в Шымкенте

На основании жалоб в отношении сотовых операторов в Шымкенте провели 46 внеплановых проверок. Из-за низкого качества оказания услуг их оштрафовали на 85 млн тенге, передает OTYRAR.

Об этом сообщил руководитель управления цифровизации Мухит Кемелов. По словам специалиста, такие меры необходимы для улучшения качества связи и интернета. По итогам внеплановых проверок сотовым операторам были выписаны немалые штрафы.

«Внеплановые проверки проводятся совместно с территориальной инспекцией связи. По итогам 9 месяцев текущего года проведено 46 внеплановых проверок на 22 точках, выявлены 27 нарушений. Общая сумма штрафа составила 85 387 000 тенге. Это все по слабому интернету», — уточнил Мухит Кемелов.

Для сравнения, сумма штрафов в прошлом году составила 55 млн 134 тысячи тенге. Итак, больше нареканий поступило в адрес мобильного оператора Beeline. По итогам 12 проверок они оштрафованы на 31 млн тенге. АО «Kcell» придется заплатить 28 млн тенге, а вот ТОО МобайлТелекомСервис (Tele2/Altel) наложен штраф в размере 25 875 000 тенге.