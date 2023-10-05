Бухарских оленей в дикую природу выпустили в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

64 особи ранее содержались в питомнике. Восстанавливать популяцию краснокнижных в регионе начали больше 20 лет назад. На двух гектарах заселили 8 бухарских оленей. На тот момент вид практически вымер. Территорию полностью огородили.

Со временем участок увеличили. Сейчас особей уже 200. Проект по восстановлению их популяции проводится не только в Сауранском районе, но и в Арыси. В этом году там получили первый приплод. Защитники животных также задумались о создании подобных питомников для куланов и джейранов. Они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения, говорят специалисты.

В Созакском районе на территории лесфонда уже огородили 200 гектаров и сделали хранилища для кормов. Но чтобы животных из дикой природы и поместить в питомник, необходимо получить разрешение.

«Наши природные условия очень подходят. Раньше они обитали на этих территориях, просто обратно перезаселить нужно было. Питомник создается для того, чтобы привезти сюда куланов, увеличить в количестве и рекрутировать, выпустить на природу, чтобы они содержались у нас, в нашей области», — говорит Бахыт Мусалиев, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области .